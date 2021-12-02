泡麵口味選擇多又便宜，方便許多人解決一餐，不過搭配的飲料要慎選。大陸一名男子吃泡麵時，配著可樂一起吃，沒想到1個小時後，他肚子卻開始絞痛，緊急送醫後才撿回一命，由於為泡麵與可樂一起食用，會釋放大量二氧化碳體，體內就會發生胃脹氣，醫師也直言「這種吃法簡直不要命」。

據《網易新聞》報導，25歲的王姓男子晚間在公司加班，為求方便、快速，便買了泡麵及可樂當晚餐，豈知，吃完過了一小時後，男子開始出現腹脹及腹痛，甚至痛到暈厥，同事趕緊叫救護車，將他送醫急救。

男子送醫後，院方替他插上胃管，竟排出大量的氣體，當中還摻雜可樂及泡麵等食物渣，所幸經過搶救、治療後，男子狀況已穩定，但仍須住院觀察。醫師表示，因為泡麵含有鹼性物質，可樂也有碳酸成分，兩者一起吃會釋放大量的二氧化碳氣體，就會導致胃脹氣和腹痛等狀況，他也直言「這樣的吃法很危險，簡直不要命」。

另外，泡麵屬於油炸食品，表面有許多微小細孔，搭配碳酸飲料食用，這些微小細孔就會產生吸附作用，不僅會使二氧化碳快速釋放、膨脹外，也會加重腸胃負擔及刺激，因此建議，吃泡麵不要喝太多碳酸類飲料，最好等到1至2小時後再飲用為佳。