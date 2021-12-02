中信兄弟棒球隊過去在中華職棒總冠軍賽有7年6亞魔咒，但他們不迷信，今年在主場開幕戰邀請女星安心亞開球，雖再度輸掉比賽，被戲稱「安心亞」，但昨（1日）終於拿下隊史第8座總冠軍，正式揮別「安心亞」，安心亞本人也在臉書PO分手文，讓球迷都激動不已。

安心亞得知中信兄弟終結連拿亞軍的歷史，系列賽4連勝「橫掃」封王，1日深夜在臉書粉專PO中信兄弟拋黃彩帶奪冠的照片，雀躍地表示：「今晚允許大家跟我分手！」釣出許多中信球迷留言：「分手快樂，謝謝您的成全」、「不亞了，愛妳唷」、「謝謝妳讓我們破魔咒啦！！」、「亞～再見了，妳就留在我們心中就好」、「今年開季逆向操作是正確的」、「明年繼續來開球，打爆安心亞」。

中華職棒總冠軍賽昨（1日）在台南進行第4戰，靠著華德茲8局無失分好投帶領，以5比0完封統一獅，在7戰4勝制的系列賽橫掃對手，奪下暌違11年的總冠軍與隊史第8冠，這是中信入主球隊後首冠。回顧中信兄弟當時還是兄弟象時期，上次奪冠已是2010年，睽違11年總算揚眉吐氣再取回勝利，老闆辜仲諒現身球場一同慶祝，並擁抱總教練林威助，場面相當溫馨。