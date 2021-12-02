根據韓國官方最新資料，因為能源成本以及農產品價格大漲，當地11月CPI(消費者物價指數)已上揚至10年左右新高。這也表示，韓國央行就算祭出升息手段，也壓不住通膨上竄氣焰。

韓國11月CPI季增0.4%，而年增率更是高達3.7%，大於10月的3.2%。同時，年增率也是自2011年12月以來最高，當時約在10年前，韓國CPI曾一度大漲至4.2%。

計入韓國11月數據，當地CPI已連續8個月都超過韓國央行中期目標值2%。另外，也是連續第2個月CPI都在3%以上。

在景氣復甦時，可以看到由需求端所拉升的通膨現象。目前，韓國正面臨著原油以及農畜漁產品價格飆漲的通膨壓力。

例如，石油產品價格年增35.5%，創2008年7月以來最大漲幅。同時，工廠用來製作其它商品的工業性產品價也漲3.5%，是10年來最大增幅。

韓國賴以為基準的杜拜原油價，11月平均每桶為80.30美元，年增36.9%。為抑制通膨，韓國於11月中創紀錄地大減兩成燃料稅，實施期限至2022年4月底。

食物方面，農畜漁產品價格年增7.6%，高於10月的0.6%。另外，剔除波動較大的鮮食以及石油後，11月核心CPI年增1.9%。

韓國政府預測，因國際油價漲勢趨緩，當地CPI再上漲空間不大。同時，燃料稅大減效應，可望從12月看得到。

為抑制通膨，韓國央行從8月底迄今，短短3個多月就升息兩次，利率從歷史新低0.5%拉到1%。無奈當地通膨還是不受控。因此，韓國央行也將2021年通膨預估值，從原先的2.1%順勢上修至2.3%。

1日，經濟合作暨發展組織(OECD)也把韓國2021年CPI調高至2.4%。