美國傳出首例Omicron確診病例。昱厚生技(6709)鼻噴新冠藥AD17002具廣效性、抗變異株，12月展開收案爭取加速上市，今日股價開高走高，一度站上53元，隨後漲幅縮減至8%左右。

昱厚總經理徐悠深說，新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)屬於易發生突變的RNA病毒，至今全球已產生出數種具威脅性的變異株，但目前為止所發展的藥物仍無法有效地因應各種變異病毒感染。有鑑於人類將與病毒長期共存，將迫切需要一種廣效性新冠治療藥物。

昱厚自主開發的新冠肺炎治療藥AD17002挾獨特的作用機轉，可抵禦包括Omicron在內的任何突變種，屬於廣效性新冠肺炎治療藥物，已在12月展開收案，將會加速後續的臨床試驗，爭取早日上市，

昱厚自主開發的新冠肺炎治療藥AD17002，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物。其主要作用機轉在誘導人體先天性免疫反應，於呼吸道上皮細胞誘導區域性分泌包含第一類干擾素在內的細胞素，保護未感染的細胞，降低已被感染的細胞內病毒複製和降低發炎，進而影響後天免疫反應（adaptive immunity），達成免疫治療的目的。

AD17002在獲得TFDA/CDE同意執行二期臨床試驗後，在配合政府防疫隔離政策下，已建立完成收案模式，將在本月展開收案，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002噴鼻投藥治療，並進行五週的追蹤觀察。

另外，有鑑於台灣成功的防疫以致案源減少，昱厚同時緊鑼密鼓與國外展開合作，盼加速推動臨床試驗。