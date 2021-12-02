美國經濟動能維持高速擴張，且目前美國房市供給短缺，有機會帶動房價表現，成為美國經濟亮點之一，推升美國REITs業績大幅成長。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs第三季財報大幅優於預期，所有產業租金收取與承租狀況持續改善，產業租金持續上調，財報中有七成優於預期，多數公司持續調高今年獲利展望，吸引資金湧入，今年累積主被動流入美國REITs高達140億美元，為2015以來首次淨流入，分析師預期本波美國REITs多頭行情至少延續到2023年，明後年預估獲利增長率分別達10.6%與7.4%，加上每年約3%股利率，潛在合理報酬約25%，RMZ(美國REITs指數)上看1800。

李文孝指出，美國經濟指標維持高檔，10月ISM非製造業PMI升至66.7，創紀錄新高，10月非農就業增加53.1萬人，亦大幅優於預期的45萬人；9月份的數據也由初報的增加19.4萬人，向上修正成為增加31.2萬人。由於新型冠狀病毒病例人數減少和薪資提高幫助雇主填補了接近創紀錄的職位空缺，就業市場的形勢比以前預想的更加樂觀，10月份製造業的就業人數成長6萬人，為去年6月以來最大增幅。10月份失業率由9月的4.8%，向下降至4.6%，亦低於經濟專家的預估中值4.7%。隨著就業市場改善及人民收入提升，將進一步推升不動產景氣。

李文孝認為，Fed對經濟前景持續樂觀，但更加警戒通膨上升的問題，但就歷史經驗來看，通膨環境反而有利美國商用不動產股票。據Bloomberg統計，1995年以來，當美國消費者物價指數年增率（CPI）大於３％時，MSCI美國REITs指數漲幅明顯優於標普500指數。主要在於REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加。