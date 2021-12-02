英鎊周三上漲，但仍在2021年的低位附近；市場越來越懷疑英國央行(BoE)是否會在下一次政策會議上加息。

倫敦交易市場普遍低迷，英鎊對兌美元匯率微幅上揚0.2%，來到1.3320美元。此前在周二匯率曾短暫跌破1.32美元，創2021年交易波動的新低。

英鎊對歐元的匯率從兩周前的低點彈升，周三收在1歐元兌0.8505英鎊。

英國央行曾在11月指出，未來幾個月可能不得不將利率從歷史低位0.1%上調。但是在發現新的Omicron變種病毒之後，BoE官員對此一前景看法越來越分歧。

貨幣市場此前將BoE下次政策會議定價在利率上升9個基點，而周二則為預定為上升8個基點。

英國兩年期國債殖利率處於近一個月低點，令英鎊承受壓力。

然而由於對病毒擔憂的放緩，全球股市從周二的暴跌中彈升，英鎊也受到風險偏好的改善而獲得支撐。英鎊匯率的預期波動指數從近期高點而回落。