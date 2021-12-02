無正當工作的43歲林秉樞，毆打「港湖女神」立委高嘉瑜，遭新北地院裁定羈押禁見，過往黑歷史也不斷被起底，不僅對高、母親動手毆打，律師李菁琪1日在PTT爆料表示，自己2017年曾在法國基於同鄉情誼接待對方，卻被搭訕，卻在深入認識後才發現，林不僅有暴力傾向，還擅長常吹牛自己認識名人，更隨身攜帶「小肉槌」，曾在巴黎脫衣酒吧偷摸小姐胸部被罰600歐元（約1萬8萬元新台幣），回台後未聽從幫圓謊騙女友，竟打電話到她公司恐嚇，種種跡象早有跡可循。

正妹律師李菁琪爆料林秉樞帶著「小肉搥」到歐洲。（圖／翻攝百度）

李菁琪在PTT直指林秉樞吹牛大王，當年他自稱是麻豆林家人，還常說自己是白色恐怖受難者林茂生的後代，爸爸是校長、姊姊是法官、姐夫是律師，家族政商關係良好，家中還有給房子讓他收租，月收入約20萬元。據她對林秉樞的了解與他對高嘉瑜施暴事件，李菁琪總結列出4點是有跡可循

一、宣稱自己跟很多名人很熟、人脈很廣：林秉樞常炫耀自己和台大法律學院教授林明昕、作家蔡詩萍、台獨大老彭明敏、時代力量前立委黃國昌很熟，甚至與各大事務所部分資深律師熟識，還稱民進黨新潮流一直延攬他但都被他拒絕。後經李菁琪向相關人士查證並無此事。

二、疑似偷拍性愛影片：李菁琪指出，林秉樞曾因炫耀心態，將手機內的某名人私密影片給她看，但影片中男方並未露臉，真實性也有待查證。

三、擅長情緒勒索、恐嚇，有暴力傾向：林秉樞當時身上隨身攜帶小型打肉槌，還一路帶到歐洲，後來更在南法的遊覽車上與人發生衝突，向對方嗆聲自己是律師，「非常丟臉我超想裝作不認識他。」

四、裝有錢人，其實是林秉「摳」：李菁琪說，林秉樞在歐洲稱自己沒有信用卡，當時所有的車票和酒店費用都是她代為刷卡支付，事後要他還錢還拖拖拉拉，最扯的是，有次在巴黎蒙馬特脱衣酒吧因為偷摸小姐胸部，遭罰款600歐元，還打電話求她來幫忙刷卡「救人」，事後承諾回台會請她吃大餐答謝，結果只吃了「金鋒滷肉飯」。

李菁琪表示，她2018年回台於某公家機關任職，林秉樞又突然聯絡她，請她幫忙假扮親戚圓謊，欺騙當年還是大學生的女友，製造不在場證明，避免自己偷吃被發現，立刻被她果斷拒絕，封鎖對方。沒想到，對方假裝她家人，向公司取得她的分機號碼，來電恐嚇：「妳不幫忙，我就要跟妳老闆說妳（在國外）抽過大麻！」，要她在法律界待不下去。