台中市一名婦人前往祖厝祭祀後，欲搭車返回烏日住處之際，未注意已坐過站，等到察覺時公車已開回總站，驚慌之餘無法說清楚家中地址；員警安撫老嫗情緒，也使用警用電腦查詢確認80歲廖婦身分及住家地址，員警護送下平安返家，婦人對員警熱心直呼「拜祖先有保庇」。

台中市政府警察局第四分局春社派出所接獲客運司機報案，稱一名老嫗搭乘公車疑似迷失方向，希冀員警協助。

巡佐賈寅星、警員李鴻毅獲報馳赴現場了解，得知老嫗獨自前往祖厝祭祀完後，欲搭車返回烏日住處之際，未注意已坐過站，等到察覺時公車已開回總站。

婦人的家屬向員警表示，老婦雖然已高齡80歲，但身體十分硬朗，手腳靈活，常常自行搭公車外出，對於平常行徑路線應該很熟悉，這次搭錯站迷路還是頭一遭，可想而知其緊張的心情，看到母親安全歸來，不斷說著「阿彌陀佛！感謝祖先保佑！」對於員警的善舉也大方比讚感謝。

春社派出所所長邱柏昌表示，平時應多關心家中長輩動態，了解並主動關懷，亦可建議長者隨身攜帶足資識別之證件，或配戴愛心手環等物件，俾利遇有走失情形，可迅速聯繫家屬。