蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021台灣最佳國際品牌交流會」致詞時表示，台灣的品牌在全球疫情逆境中展現韌性，去年前25大品牌總價值突破100億美元，表現相當亮眼。面對後疫情時代，政府會加緊腳步，全力推動振興，加速經濟發展，希望業界也能與政府一起打拚，持續在國際上擦亮MIT的招牌。

蔡英文表示，很高興和各位一起參加品牌交流會，共同見證台灣品牌的優秀表現。過去，台灣企業以製造代工為主，在企業界朋友和政府的共同努力之下，創新轉型，累積更多的研發能量。現在，我們的企業開始以「品牌」的面貌，在國際舞台上嶄露頭角，成為國際供應鏈中重要的成員。

她說，過去一年多以來，受到疫情的影響，全球經濟呈現衰退。但是她說，我們看到，台灣的品牌在逆境中展現韌性，去年前25大品牌總價值突破100億美元，表現相當亮眼。她要謝謝經濟部積極推動「台灣品牌耀飛計畫」，多年來，已經協助700多家企業拓展品牌行銷，打開國際的通路。

面對後疫情時代，蔡英文承諾，政府會加緊腳步，全力推動振興，加速經濟的發展，「也要請各位業界的領袖和政府一起打拚，提升產業的競爭力，持續在國際上擦亮我們MIT的招牌亅。