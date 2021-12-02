中國大陸積極經營「一帶一路」戰略！新華社報導，據中國鐵路昆明局集團有限公司消息，中寮鐵路大陸國內玉溪至磨憨段車票於12月2日11時發售，旅客可通過鐵路12306網站、手機APP、車站售票窗口等多管道查詢和購買。

中寮鐵路全長1000多公里，北起雲南昆明，南至寮國萬象，計畫於明天（12月3日）正式開通營運。屆時，雲南普洱市、西雙版納州將結束不通鐵路的歷史。昆明至西雙版納最快3小時24分，昆明至普洱最快2小時46分。

中寮鐵路全線通車在即，這條將「一帶一路」倡議與寮國「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接的國際鐵路，北起雲南省會昆明，南至寮國首都萬象，全長1000多公里。它不僅將終結普洱市和西雙版納傣族自治州不通鐵路的歷史，也為建成中寮經濟走廊、構建中寮命運共同體提供有力支撐，給兩國人民帶來新的民生福祉。

中寮鐵路是首條以中方為主投資建設、全線採用中國標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接連接的國際鐵路，沿線分為「昆玉段」、「玉磨段」和「磨萬段」。

由於鐵路沿途山高谷深、地質複雜，跨越眾多水系，建設施工也展現了大國基建的實力。大陸國內玉磨段全長507公里，翻越磨盤山、哀牢山、無量山「三山」，橫跨元江、阿墨江、把邊江、瀾滄江「四水」，就在這樣的條件下，工程創下了多項大陸國內第一，元江特大橋創下世界最高的鐵路橋墩的紀錄，大橋主橋採用變桁高上承式連續鋼桁樑結構，249公尺的主跨也創同類橋梁世界第一，同時它也在大陸首創了列車在橋面上通行的先例。