韓國疾病控制預防局（KDCA）2日（周四）公布，1日（周三）單日新增確診數上升至5266個病例創新高，加上證實已有5起Omicron變種病毒確診病例，促使政府宣布要暫停已接種新冠疫苗的入境旅客可豁免隔離的措施來防疫。

KDCA宣布從3日（周五）開始，所有入境旅客全部都必須被隔離10天。這項措施將執行2周，然後再評估疫情發展狀況。

韓國1日（周三）證實5起Omicron病例。當中2例是一對已完成新冠疫苗接種的夫妻，他們上周從奈及利亞出發後抵達韓國。另外2例是他們的家庭成員，1例是其朋友。

韓國原先允許已完成新冠疫苗接種的旅客，在入境後可以豁免，不用被強制隔離。但出現已完成接種疫苗旅客入境後仍確診Omicron病例，使韓國立即做出暫停隔離豁免措施的決定。

韓國在11月30日（周二）單日新增確診數首度升破5000病例後，確診病例仍繼續往上創新高，政府正想盡辦法控制疫情擴散。韓國迄今累計確診數達45萬7612人，累計死亡3705人。

韓國92％成年人已完成新冠疫苗接種，目前正把接種對象集中在兒童，和為已完成接種者注射第三劑加強針。但專家警告，在可能有更多變種病毒擴散之下，韓國的確診病例數可能會繼續增加。