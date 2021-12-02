財政部今日將公布9、10月期統一發票中獎清冊，根據了解，1000萬特別獎中獎號碼「14872301」，中獎張數13張；200萬特獎，中獎號碼「37250799」中獎張數16張。

●7-ELEVEN 花148元買咖啡、飲料中千萬大獎

7-ELEVEN這期，有1位消費者獲得千萬大獎，在苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料。

還有3位獲得200萬特獎，一人在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋；一人在彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子；一人台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。

●全家僅 花89元買義大利麵、茶葉蛋中200萬元

全家便利商店這期中獎發票，開出1組特獎200萬元，消費者於中壢元大一店購買義大利麵、茶葉蛋、飲料，僅花89元，花費不到100元幸運中獎。

●全聯 花536元買民生用品中200萬元

全聯這期統一發票共開出1張200萬特獎，開出門市為高雄林森，消費者花費536元購買糙米、番茄醬、香菇素蠔油、豆腐、雞蛋、布丁等民生用品，就被幸運神眷顧。

●萊爾富 花150元儲值點數卡 中千萬大獎

萊爾富表示，9-10月幸運之神眷顧萊爾富於高雄市燕巢區的燕巢援巢店開出1張特別獎1000萬元發票，這位幸運顧客只花150元儲值iWIN點數卡，就中了1000萬元特別獎。