國民黨高市議員蔡武宏與從事美甲的陳姓人妻交往還生子。陳女前夫發現後大受打擊，怒向蔡及陳女求償200萬元。事後疑似蔡不想負責，陳女還向前夫爆料、罵蔡是「垃圾」。高雄地院認定蔡與陳女交往期間不知其已婚身分，判蔡免賠，但陳女須賠償前夫35萬元，可上訴。

事發後，陳女強調與蔡發生關係是「偶發事件」，2人現已回復普通朋友關係，偶爾因為孩子教養之事聯繫。

邱姓男子是陳女前夫，但陳女一直無意生子，兩人便在2018年4月協議離婚。但邱男2019年2月發現，前妻竟然在離婚後7個月就生下一男嬰，便向高雄少家法院提「否認推定生父」之訴，才挖出前妻與蔡交往、生子的內幕。

高雄少家法院鑑定蔡與陳女之子DNA相符，證實蔡確實與陳女產下一子。

邱男痛批，蔡竟然不問陳女是否為有夫之婦就交往，兩人還發生關係、產下一子，蔡明顯有過失。此外，婚後他與陳女分隔兩地，但陳女就住在高雄，兩人周末都會在高雄相聚，身為市議員的蔡經歷豐富，不可能不知道陳女「周末無法約會」的蹊蹺。

陳女表示，因生活習慣、價值觀與邱男不合，工作又長期分隔兩地，導致感情淡薄，才與邱男離婚，與自己不願生子無關。2017年底透過友人介紹認識蔡並交往，但當時未曾表示自己已婚身分。

蔡否認侵害邱男配偶權，辯稱與陳女交往時不知她已婚，才在不知情的情況和她交往、並生下一子。兩人平常都約周一至周六陳女關店下班後的時間，周末要約陳女，陳女都說「需要休息、不宜見面」。直到陳女和邱男興訟，才知道陳女原來已婚。

高雄地院法官認為，三方供詞不足以佐證蔡沒有盡到「查證陳女是否已婚」的責任。男女交往因彼此工作、生活型態不同，不能在周末約會也是有可能。除非有特殊情況，很少有人在決定交往前、先檢查對方的身分證件確認是否已婚，難認蔡沒有盡到查證義務。最後判陳女須賠償邱男35萬元，全案可上訴。