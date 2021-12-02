戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式釋出年度壓軸活動「2022 節日大作戰」 官方預告片，並將由大名鼎鼎的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）擔任活動大使！過去四年來論壇與社群媒體一片喧騰，充斥著玩家盼望在《戰車世界》中看到阿諾的心聲，而如今看來社群即將美夢成真了！

預告片是關於小男孩Johnny和一封信的故事，一封已將近 30 年沒有被遞送的信。儘管這封信是在30年前所投遞，阿諾還是收到了訊息並知道他應該要怎麼做，他知道他得搭乘直升機去拜訪小男孩Johnny。當阿諾抵達時會發生什麼事呢？觀看預告片來找出答案吧！

「2022節日大作戰」預告片連結

阿諾史瓦辛格表示：「這次特別活動與 Wargaming 團隊合作是一個很棒的經驗，我相信玩家們也一定相當興奮。 我跟戰車有一段悠久的歷史，我在18 歲時曾在奧地利軍隊中駕駛過自身收藏戰車 M-47 Patton，所以我知道親身指揮戰車所帶來的快感！我在 Reddit 上的朋友向我提起《戰車世界》已經好幾年了，很高興粉絲與玩家渴望看到的合作如今總算實踐了。「2022節日大作戰」即將登場，今年如果你想一起散播歡樂跟過節氣氛，那就趕緊準備好加入我的行列吧！」

好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）

一直以來「節日大作戰」是玩家最愛的活動，陪伴他們一同度過聖誕節及新年，玩家的任務是用大量的裝飾品和其他各種風格的物品來裝飾一個遊戲內特別設計的山間小鎮。藉由裝飾小鎮，玩家將能提高歡樂氣氛等級，每當提升一個等級，玩家將能獲得豐富的遊戲內物品作為獎勵。

敬請期待更多「2022節日大作戰」詳情，並持續關注《戰車世界》官方消息。