距離四大公投僅剩兩個多禮拜，對於藍營近期積極主打的反萊豬議題，民進黨立委蘇巧慧今天不忍了，當面要求衛福部長陳時中應出面為萊豬政策辯護，不要只會當沙包挨打，「政府出面天經地義，不然打不還手罵不還口，我完全無法接受。」

立法院社福及衛環委員會今開會，蘇巧慧首先質疑衛福部疏於參與四大公投的政策辯護，她指出，依照公投法，政府既是當事人也是反方，也就是被質疑的對象，本來就應該出面說明清楚，「這不是天經地義的事嗎？不然你是沙包站在那裡被打，打不還手罵不還口，難道這才叫中立？」

蘇巧慧更批，萊豬開放議題是上個會期眾多立委們討論的重點，如果衛福部無法出面把政策說明清楚，不也表示立委沒有認真監督？「這不就代表我沒有認真？這樣子我完全無法接受。」

蘇巧慧要求，衛福部應更加強的說明萊豬開放議題，說明政府所有事項都有做到，對此陳時中承諾沒有問題，「在政府上我們都是行政一體，最重要的是若相關議題有模糊不清，或有錯誤我們會出面澄清，這是政府要做的。」

不過隨後登場的國民黨立委徐志榮則頻頻向陳時中喊話，現階段Omicron病毒來襲，應以防疫優先，最好不要去參與四大公投政策宣講，「畢竟民進黨內也有很多大老都反萊豬，部長若現在去講，好像有點打他們的臉，也不太好。」

隨後被問到，若國內發現本土Omicron病例，全國是否要升級？陳時中回應，雖然很不願看到，但還是要防疫優先，徐志榮也馬上接話，「對，防疫優先，所以我們就不要去參加四大公投說明」，逗得陳時中當場苦笑。