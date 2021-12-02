富采投控(3714)獲大股東持續加碼買股，加上第四季淡季營運有撐，預估本季營收僅季減個位數。股價連四天上漲，今早攻80元以上高檔，一度漲2.9元至82.5元。

面板大廠友達公告，為深化與關係企業富采投控業務合作及長期股權投資，近兩個月再透過子公司康利投資加碼投資富采3.2億元，累計友達與旗下康利投資、隆利投資共持有富采約5萬9718張，持股比例攀升至約8.75%。

富采第三季受惠Mini LED需求強勁，前三季獲利優於預期；展望本季消費型產品需求下滑，Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，本季Mini LED與高階紅光部分持續滿載，第四季營收預估相較第三季不會超過二位數字的下滑。

富采旗下晶電今年第三季的mini LED占營收比重已超越三成，至於mini LED占整體富采已逾二成。富采表示，Mini LED占富采營收占比3成的目標暫未達成，主要是客戶稍有延期，占比仍明顯高於兩成，且對明年看法仍客觀。

富采今年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。今年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。