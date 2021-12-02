柯佳嬿在《小資女孩向前衝》、《必娶女人》等劇演出，皆創下不錯收視率，還憑著電視劇《想見你》中一人分飾兩角的精湛演技，奪下第55屆屆金鐘視后，紅遍兩岸三地，加上與老公坤達感情穩定，可說是事業與愛情兩得意，常透過社群網站分享日常的她，在Instagram限時動態提及遇到「沒禮貌的人」，但她轉念表示「有些人就是上天派來給自己修行的」，高EQ看待此事情。

柯佳嬿昨（1日）在Instagram限時動態發文，她表示「以前碰到沒有禮貌的人會生氣，現在碰到沒有禮貌人，只是深感遺憾，或許這也算成長吧」，雖然沒有詳述發生何事，但語氣中吐露出些許無奈，但也表示開始學著用不同角度看待事情，試圖讓心情不要受到影響。

柯佳嬿嘆被沒禮貌對待，如今選擇轉念看待一切。（圖／alicekochiayen IG）

柯佳嬿表示到長大後才知道，不是所有人都懂得什麼叫尊重，對於禮貌這件事，相信和年紀絕對毫無關係，接著表示：「有些人就是上天派來給妳的修行，做心智上的訓練，也提醒妳不要變成這個樣子，經過了就好了」，在感嘆之餘不忘讓自己學習轉念看待此事。

身材纖瘦的她，日前被傳出維持身材的祕訣，就是靠吃香蕉減肥，對此她大動作透過社群平台發文澄清，強調自己本來就屬於不易胖的體質，因此從來沒有特別花心思減肥或瘦身，至於吃香蕉一事，她坦言本來就愛吃水果，「香蕉只是其中之一，如此而已」。