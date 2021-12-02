女星元元（吳婕安）不只以高顏值和魔鬼身材，被網封為「呆萌女神」，傻大姊個性的她，還懵懵懂懂靠股票在半個月賺進百萬，元元開心透露自己新手運很強，還大方說：「我有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢」。

元元近日受邀上《綜藝大熱門》擔任股市新手代表，股齡僅一年的元元，進場半個月就賺了100萬，元元笑稱自己新手運很好，看朋友在玩股票，她也心動嘗試，元元挑了幾支電子股買進後，股價就開始狂飆，元元開心狂賺100萬，讓她直呼：「我也不知道為什麼會這樣」、「天啊！我真的不用工作，太好賺了吧！」主持人Lulu聽完笑說：「難怪有一陣子沒看到妳」，元元也大方回應：「對，我就有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢！」讓吳宗憲、Lulu聽到都暈了。

身為股市新手的元元，進場半個月就狂賺100萬。（圖／取材自綜藝大熱門 Youtube）
身為股市新手的元元，進場半個月就狂賺100萬。（圖／取材自綜藝大熱門 Youtube）

元元進一步透露，她見好就收、賣掉電子股，改買航運股，元元在80多塊進場，還一口氣買了20張，元元買進就一直放著，沒想到有一天打開竟發現自己又賺了2百多萬，讓曾在股市慘賠的唐從聖、洪都拉斯聽了羨慕又忌妒。

元元靠股票狂賺，她開心喊：「我真的不用工作，太好賺了吧！」（圖／取材自綜藝大熱門 Youtube）
元元靠股票狂賺，她開心喊：「我真的不用工作，太好賺了吧！」（圖／取材自綜藝大熱門 Youtube）

元元新手運強到不行，而她事後也現身留言：「謝謝大熱門找我來分享，但忘記跟大家說，我一定也虧過錢，虧錢是一定有的，但一定要設好停損點，這樣子虧錢的時候也不會大虧！」元元強調，股票真的風險很大「我其實也不完全是靠運氣～還是要認真做功課！不對！應該說還是認真工作比較實在！」

【綜藝大熱門】只要我有台積電，財富自由不當小編！可惜只有台G電，財富GG求聊天！年輕人都在瘋買股！？我不要再當韭菜了！投胎再好也要會投資～20211130

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