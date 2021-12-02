台灣彩券2日推出新款刮刮樂「迎向2022」和「台灣金讚」，要讓民眾刮出好運氣，璀璨迎新年。

台彩表示，「迎向2022」每張售價新臺幣500元，頭獎500萬元共有3個；「台灣金讚」每張售價200元，頭獎200萬元3個，1000元（含）以上獎項超過36萬個，2款新品總獎項超過253萬個，總獎金逾16億元。

刮刮樂「迎向2022」每張售價500元，多達14次的中獎機會，頭獎500萬元共3個，總中獎率42.09％，總獎金逾10億元；刮刮樂「台灣金讚」每張售價 200元，頭獎200萬元共3個，1000元（含）以上獎項超過36萬個，為目前市面上同面額刮刮樂1000元（含）以上獎項最多的一款遊戲，總中獎率31.29％。

台彩指出，民眾可持紙本振興五倍券向全國公益彩券經銷商購買公益彩券，振興經濟也兼顧公益，還有機會中獎，讓好事發生；公益彩券銷售處所採實聯制，每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券。