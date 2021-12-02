消息人士告訴路透社，由於COVID-19疫情威脅未歇，美國總統拜登政府將繼續要求旅客在飛機、火車、巴士上戴口罩，機場與車站也一樣，戴口罩規定將延長實施到明年3月。

消息人士透露，預計明天會正式公布延長到明年3月18日。白宮和美國運輸安全局（TSA）婉拒對此置評。運輸安全局今年8月曾將大眾運輸戴口罩規定延長實施到1月18日。

拜登打算明天討論美國今年冬季對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情策略，料將提到大眾運輸戴口罩規定延長一事。

白宮也打算宣布加強有關國際旅客檢測規定。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，美國出現首起感染COVID-19新變異株Omicron案例，患者住在加州，11月22日自南非返國，目前症狀輕微，密切接觸者篩檢皆陰性。白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）告訴媒體，這名患者是在11月29日檢測呈陽性。

由於擔憂Omicron變異株引發新一波疫情，CDC昨晚證實，正研擬對入境美國的旅客祭出更嚴格的COVID-19檢測規定。

美國11月29日禁止來自南非等8國多數外籍人士入境。CDC昨晚告訴航空業者，CDC會要求他們提交過去兩週曾到那8國的所有旅客接觸史資料，並將交給各州和公共衛生單位後續追蹤。