特斯拉推出要價千元的哨子反諷蘋果。（圖／取自特斯拉官網）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再出招槓蘋果，由於蘋果日前曾推出一款手機擦拭布，要價19美元（約新台幣590元）由於價格高於市場行情且賣到缺貨，在當時引起熱議，馬斯克周三也在推特上狠酸，買蘋果擦拭布是浪費錢，甚至推出特斯拉哨子反諷，即使哨子要破千仍被搶購一空。

馬斯克發文表示，「別浪費錢買愚蠢的蘋果擦拭布，改買我們的哨子。」特斯拉哨子Cyberwhistle主打與電動皮卡車Cybertruck有相似造型，是相當值得紀念的收藏品，官方也強調，哨子是限量版，經過拋光處理並由醫療級的不鏽鋼製成。

特斯拉哨子雖然要價50美元（約新台幣1400元），但早已賣到缺貨，文章也引起美國網友們熱議，許多人笑稱這個哨子會是他們擁有的第一台特斯拉，此外還有網友稱讚馬斯克的舉動相當有趣且不可思議。

值得一提的是，這並不是馬斯克第一次與蘋果交鋒，先前馬斯克曾爆料過去聯繫過蘋果，討論收購特斯拉的事情，但遭到蘋果拒絕，蘋果執行長庫克則冷回應，不記得這件事。此外，馬斯克也曾批評蘋果的App Store拒絕其他廠商上架的封閉策略。