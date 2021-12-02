安泰銀行今日召開股東臨時會，會中通過與國票金融之股份轉換案，預計待取得主管機關核准後訂定股份轉換基準日，依照雙方股份轉換契約，成為國票金百分之百持股之子公司，屆時安泰銀亦將終止上市。

安泰銀董事長丁予康表示，人才、整合磨合期短及業務高互補性為成就本案最重要之三大價值，他指出，對台灣金融業而言，這是一個具指標性，獨一無二的案例，期待此次股份轉換案，在追求成長和永續經營目標下，未來安泰銀將更上層樓。

丁予康說，股份轉換完成後，安泰銀仍為存續且正常營運之公司，維持既有獨立營運的實體與結構，客戶及供應商與安泰銀之契約關係與權益皆不受影響，員工權益亦不會因本股份轉換案而受到任何不利之影響或改變。

丁予康強調，國票金因本身無實體銀行，希望安泰銀全數員工都能夠繼續留任，故其提供安泰銀全體同仁36個月工作權保障，於此期間內承諾適用安泰銀原有之勞動契約、人事規章、團體協約、薪資及福利等均維持不變，並提供留任獎勵方案。

安泰銀自宣布與國票金股份轉換案以來，積極持續與全體員工溝通，釐清股份轉換案相關疑慮。期間包含全省召開24場說明會，公司內部設置股份轉換QA留言信箱，總經理的內部溝通信等，受到大多數同仁對於本案的正面肯定。

對於部分同仁仍有不同之期待或訴求，安泰銀表示理解也尊重，但縱使有不同的聲音、不同的意見，也期待工會能奠基於合法，進行理性溝通。對於工會之訴求，行方仍將一本開放、持續溝通之態度，也樂見工會續行與行方理性、平和之對話與溝通。

安泰銀加入國票金後，將善用軟實力與國際級公司治理優勢，預期在集團資源助益下，未來在財富管理、法人金融、消費金融等影響力將再升級，擴增安泰銀、國票金之金融版圖及經營綜效，達到員工、客戶及股東三贏的成果。