新北市宏國德霖科大周邊的青雲路464巷道路，因位在學校學生停車場前，每日約有3000名學生騎車進出，但道路年久失修、破損嚴重，市議員江怡臻近期收到學生陳情，與校方及當地里長舉辦會勘，最終拍板改善。（江怡臻提供）

新北市宏國德霖科大周邊的青雲路464巷道路，因位在學校學生停車場前，每日約有3000名學生騎車進出，但道路年久失修、破損嚴重，不少學生都反映道路安全性不足，一不注意就可能會摔車，危機重重。市議員江怡臻近期收到學生陳情，與校方及當地里長舉辦會勘，最終拍板改善。

清化里長袁慧如表示，青雲路464巷長年未整修鋪平，路面坑坑巴巴、布滿碎石，許多學生上下學又會騎車經過，每次都需特別小心避免車輛打滑，她就曾聽聞有幾次摔車意外，不過該路段涉及多處公家機關和私人土地，雖然多年來積極協調，但都沒有結果。

江怡臻表示，當地里長和德霖科大總務長都相當積極處理，經過她也接獲不少學生反映，因此立即召集會勘，經過半年的私人及公家單位協調後，終於確認權責，成功取得土地所有權人同意書，所幸修繕金額並不高，之後將交由新北市府養工處及土城區公所重新鋪面，還給學生安全的通勤道路。

江怡臻補充，她施工期間也要求市府盡速完工，保障學生出入安全和施工中安全措施，如今改善工程已順利完工，學生也非常有感，很高興看到學生們願意反映並關心地方大小事，也鼓勵更多的青年學子們一同參與公共事務。