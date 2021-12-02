黃男曾為這間營造公司外包商的吊車司機，沒想到他假借名義又回公司偷走289支C型鋼。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄小港區一間營造公司發現倉庫內的289支C型鋼遭偷走，警方獲報後立刻調閱監視器，發現一台大貨車駕駛，多次利用外包公司吊車駕駛身分，騙過保全進而到倉庫偷走C型鋼，將得手贓物拿去變賣，不法獲利約50萬餘元。

小港分局高松派出所日前接獲一間負責某營造股份有限公司報案，指稱位於小港區永光街倉庫內的C型鋼遭竊走289支，經警方調閱附近上百支監視器比對發現一輛大貨車涉有重嫌，並於11月30日16時通知43歲的黃姓駕駛到案說明。

經警方調查， 黃姓司機過去曾是這家營造公司外包商的吊車司機，對環境頗為熟悉，從今年10月20日至11月28日間，利用外包公司名義駕駛吊車騙過保全進而輕易竊取C型鋼，同樣手法操作10多次，並將得手之C型鋼載運至資源回收廠變賣給聲稱不知情的41歲的李姓資源回收業者，不法獲利約50萬餘元。

黃姓駕駛表示，自己在外欠債約1百多萬，才會起貪念偷東西變賣，用來清償債務。警方詢後將黃男依竊盜罪、李男依贓物罪，函請高雄地檢署署偵辦。