日本地下偶像女團「Heart的心電圖」，出道時便以5位成員的甜美外表與清新氣質受到不少粉絲喜愛。但沒想到其中一位成員迴神奈奈（廻神なな）本月1日卻遭公司指控違反合約多項規定而遭到開除，讓日本網友相當震驚。

「Heart的心電圖」的經紀公司日前突然在官方社群平台上發出聲明，表示迴神奈奈除了在徵選時，針對招募條件中的項目說謊而獲得入圍外，當年退出前女團的理由也造假，加入Heart的心電圖後還多次演出遲到、發表虛假的言論，甚至被抓到曾私下與男粉絲偷偷交往、在演出場地裡的禁菸廁所裡吸菸，另外還有無故缺席團體練習，都讓公司及其他成員忍無可忍。

而在此之前，Heart的心電圖的官方推特帳號，於11月28日時也曾發文貼文，表示因迴神奈奈失聯使29日的表演只剩下4人撐場，向即將到場的粉絲們道歉，經過決議後宣布將她從女團中剔除。

根據日本網友的分析，其實Heart的心電圖的知名度還不算高，迴神奈奈也只加入女團8個月，原本公司打算低調處理，希望與她溝通後能讓她主動退團，並在11月28日表演時發表畢業宣言。不料，迴神奈奈卻在11月27時就神隱失聯，封鎖與公司所有的聯繫方式，意外造成新聞話題，公司在連絡不到她的情況下只好將她開除。