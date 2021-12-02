安泰銀(2849)今（2）日召開股東臨時會，董事長丁予康認為，人才、整合磨合期短、業務高互補性為成就此次與國票金股份轉換案最重要的三大價值，對台灣金融業而言是具指標性且獨一無二的案例，期待在追求成長和永續經營目標下，未來安泰銀將更上層樓。

安泰銀表示，未來在加入國票金後，將善用軟實力與國際級公司治理優勢，預期在集團資源助益下，未來在財富管理、法人金融、消費金融等影響力將再升級，擴增安泰銀及國票金的金融版圖及經營綜效，達到員工、客戶及股東三贏成果。

丁予康表示，自私募基金隆力集團入主後，安泰銀積極建立由專業經理人治理、資訊透明的國際級公司治理架構，資產品質、財務、風控法遵等經營指標屢創佳績，創造2年內轉盈、連10年獲證基會及證交所公司治理榮譽肯定、連11年配發普通股現金股利等重要里程碑。

在與國票金股份轉換完成後，安泰銀仍為存續且正常營運公司，維持既有獨立營運實體與結構，客戶及供應商與安泰銀的契約關係與權益皆不受影響，員工權益亦不會因本股份轉換案而受到任何不利影響或改變。

國票金因本身無實體銀行，希望安泰銀全數員工都能繼續留任，故其提供安泰銀全體同仁36個月工作權保障，於此期間內承諾適用安泰銀原有勞動契約、人事規章、團體協約、薪資及福利等均維持不變，並提供留任獎勵方案。

安泰銀自宣布與國票金股份轉換案以來，積極持續與全體員工溝通，釐清股份轉換案相關疑慮。期間包含全台召開24場說明會、公司內部設置股份轉換QA留言信箱、總經理的內部溝通信等，受到大多數同仁對於本案的正面肯定。

對於部分同仁仍有不同期待或訴求，安泰銀行方表示理解也尊重，但縱使有不同聲音及意見，也期待工會能奠基於合法，進行理性溝通。對於工會訴求，行方仍將一本開放、持續溝通態度，也樂見工會續行與行方理性、平和對話與溝通。

安泰銀表示，未來在加入國票金後，將善用軟實力與國際級公司治理優勢，預期在集團資源助益下，未來在財富管理、法人金融、消費金融等影響力將再升級，擴增安泰銀及國票金的金融版圖及經營綜效，達到員工、客戶及股東三贏成果。