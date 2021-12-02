聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在眾議院金融服務委員發表談話時表示，美國央行需要做好準備，以應對通膨可能不會如現在所預期那樣在明年下半年回落。

在其第二天的國會證詞中，鮑爾重申他和其他央行政策官員將在即將召開的會議上討論加快讓購債計畫退場。市場普遍認為此舉將給聯準會提前升息開啟大門。鮑爾周二在參議院銀行委員會表示，就通膨而言，美國經濟可能在未來幾個月達到聯準會為升息設定的門檻。

美國的消費者需求非常強勁，但供應鏈問題揮之不去，這個矛盾的經濟情勢，意味著聯準會可能已經快要到了在實現充分就業、還是要抑制通膨之間做出抉擇。

鮑爾表示，隨著供應鏈獲得修復，通膨可能在明年下半年「較明顯地」放緩，但他也警告「通膨上升的風險已經升高」。他表示，我們必須善用政策來解決許多看似合理的後果，而非只針對最有可能發生的問題。

他重申周二的談話，即決策官員將在12月14日至15日的會議上，討論是否視經濟情勢提前幾個月結束購債計畫。

鮑爾表示，美國的復甦較其他主要經濟體強勁，部分歸功於更穩健的財政支持。他並表示聯準會官員正在密切關注不斷變化的經濟形勢，並坦承他們在追求就業最大化和穩定物價這個雙重目標時可能面臨「緊張狀態」，但「我向各位保證，我們將動用所有工具，以確保現在高漲的通膨不會變得根深蒂固」。