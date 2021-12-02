51歲性感女神鍾麗緹嫁給張倫碩之前有過兩段婚姻，第一段婚姻和Glen Ross結婚，並生下大女兒張敏鈞（Yasmine），今年已23歲的Yasmine外貌氣質出眾，有如嫩版鍾麗緹，近日她更參加溫哥華華裔小姐選拔，上月底鍾麗緹還發文替愛女集氣，結果出爐Yasmine獲得亞軍，受訪時她坦言希望未來有機會出道，能多更貼近媽媽的生活。

鍾麗緹先前婚姻之路坎坷，2002年結束與Glen Ross四年婚姻後，隔年與台灣音樂製作人嚴錚再婚，兩人生下二女兒張思捷（Jaden）、小女兒張凱琳（Cayla），2011年又宣告二婚結束，2016年她因實境秀遇到小她12歲的張倫碩，兩人假戲真做擦出火花，結婚後鍾麗緹更讓三個女兒都改姓張。

鍾麗緹發文替Yasmine集氣。（圖／翻攝自鍾麗緹Christy微博）

鍾麗緹嫁給張倫碩後，一心想為身為獨子的老公再生一個愛的結晶，但過程辛苦，歷經發福等副作用後，暫時未出現好消息，港媒當時報導，身為大女兒的Yasmine是全家唯一反對的成員，只因擔心和即將到來的弟弟或妹妹有年齡上的差距，但這想法仍未減母女間的好感情，近日Yasmine參加溫哥華華姐選拔，鍾麗緹也難得發文，希望愛女一切順利。

上月底，鍾麗緹發文表示，隔天將是女兒Yasmine參加選美的大日子，她稱讚女兒多才多藝、獨一無二、優秀善良，希望她能如願在屬於她的舞台發光發亮，她和其他的家人都全力支持她。而據《香港01》報導，Yasmine也很爭氣，最終獲得第二名，第一名是來自廣州的吳昕宸，第三名則是幼教老師吳育廷，決賽自我介紹時，Yasmine更在最推崇的女性人選中寫下「我的媽媽」，可見母女情深。