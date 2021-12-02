「台灣民意基金會」11月30日公布，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌施政滿意度民調，兩人在數據表現上都較先前明顯下滑，滿意度分別為四成七與四成六。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，此結果與年底四大公投案脫不了關係，「是一個令人驚奇的下挫」。消息一出，引發不少網友則不領情，認為蔡、蘇兩人不該還有這麼高的滿意度。

財團法人台灣民意基金會11月30日在台大校友會館舉行11月民調發表會，主題是「四大公投、政黨競爭與台灣民主」。針對蔡英文民調，在20歲以上台灣人中，四成七基本上贊同蔡處理國家大事的方式、四成一不贊同，贊同者比不贊同者多5.6個百分點；針對蘇貞昌內閣民調，四成五基本上滿意、四成六不滿意，不滿意的人比滿意的人多1.2個百分點。

調查另發現，蔡英文聲望再一次落入四字頭，失去過半數公民的支持與肯定。游盈隆直言，蔡與蘇貞昌兩人的民調下跌，皆與年底展開的四大公投脫不了關係，「是一個令人驚奇的下挫」。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》臉書相關連結下留言：「這施政還能有近五成滿意度？」「我還以為是個位數的4字頭」、「超傻眼，居然還有四成多的人挺他們」、「難以置信的民調，我才不相信」、「台灣還有四成多的人不見棺材不掉淚」、「咦，民調不符台灣價值」。