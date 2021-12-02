2021台灣醫療科技展今（2）起登場，今年吸引600個參展機構與企業、30個國際產業協會與會，展位多達1850個都創下新高紀錄，是本年度亞太地區唯一規模出現成長的展覽會。

ICT(資通訊)＋BIO(生技)的結合，是台灣醫療科技的重要成就 之一。生策會會長翁啟惠表示，2021年醫療科技展主題為「打造全球 數位醫療轉型生態圈」，ICT＋BIO的對話已逐步激出火花，並開始摸 索新的合作模式，台灣生技產業的新機會已經來臨。

在生策會和衛福部推波下，去年醫療科技展中，面板廠 開發的醫療顯示器，目前已進入台大和成大醫院體系，預期因有醫院 的試驗場域，加上法規支持，開啟ICT+BIO的新典範下，目前已引起半導體業者的爭相卡位，今年也吸引國際大廠來台組策略夥伴，並將以台灣為研發基地。

副會長楊泮池表示，為加速數位醫療轉型，須有系統地聯台 灣領先的數位轉型關鍵科技與醫療結合，醫療展2020年成功推進「顯示面板技結合醫療拓展新應用」，2021年則鎖定讓台灣最強的醫療和「半導體」更緊密結合，邀集國內導體、資通訊、醫材與醫療業者，共同展現運用半導體開發的創新醫療科技、推進全球戰略結盟，加速 跨域軟硬整合、開發具全球競爭力數位醫療利基產品，力拚打進國際賽局。

全球疫情加速了醫療數位轉型與升級，AI、遠距、無接觸、行動醫療到精準健康已是各國布局重點。五年前，台灣掌握醫療數位轉型的關鍵契機，衛福部、生策會超前提出以「醫院」作 為發展台的新觀念，透過醫院串連上下游產業鏈，打造實證場域、協助產業加科技開發與落地應用，也從源催生醫療創新、連結跨域加速研發，藉由實體展會搭建示範點，讓台灣醫療科技展成為全球唯一以 醫院為主體的會展。