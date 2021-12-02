「空降」山西兩年多後，山西省委常委、宣傳部長呂岩松回北京任職，任中共中宣部副部長。據《澎湃新聞》報導，12月1日，中共中央宣傳部副部長呂岩松出席2021年「讀懂中國」國際會議（廣州）。呂岩松此前長期在媒體任職，曾擔任《人民日報》社副總編輯。

★長期在媒體任職

呂岩松，男，漢族，1967年1月出生，今年54歲，黑龍江富裕人，1989年8月參加工作，1995年5月加入中國共產黨，北京大學本科學歷，高級編輯。

公開資料顯示，呂岩松在媒體工作多年。

《北京青年報》旗下時政類微信公眾號「政知道」報導，1989年，呂岩松就到了《人民日報社》工作，從一名助理編輯做起，歷經駐俄羅斯記者站記者，國際部編輯，駐南斯拉夫記者站首席記者，國際部歐亞組副組長、遼寧記者站站長（副局級），駐俄羅斯記者站首席記者，國際部主任編輯、高級編輯，國際部副主任，國際部主任等多個崗位歷練，於2016年升任《人民日報》社副總編輯。

在擔任《人民日報》社副總編輯期間，2017年，呂岩松曾在《學習時報》刊發《全面淨化黨內政治生態》一文。

文中他寫道，毋庸諱言，當前一些地方和部門缺乏規範嚴肅的黨內政治生活，對黨員幹部教育管理失之於寬、失之於軟，管黨治黨的「大熔爐」變成了沒有溫度的「冷灶台」。有的儘管有黨內政治生活，但是爐溫不夠、火候不到，起不到應有的作用。

「這啓示我們，黨內政治生活必須真正嚴肅認真起來，不能隨意化、平淡化、庸俗化，不能讓黨內政治生活變了味、走了調，影響黨內政治生態。」

2019年，呂岩松「空降」山西，擔任山西省委常委、宣傳部長，至今2年多。

★親歷中國大使館爆炸

這位在人民日報社工作30年的媒體人曾經歷不少事情。僅舉一例。北京時間1999年5月8日凌晨5時45分，以美國為首的北約對我駐南聯盟使館發動野蠻空襲，邵雲環、許杏虎、朱穎三位英烈為國捐軀。

「我們來不及多想，出於一種本能，迅速走到窗前拿起照相機、攝影包和海事衛星電話朝門口衝。」當時，也住在使館內的呂岩松死裡逃生。

呂岩松出來後的第一件事，就是將消息通過手機傳到時任《環球時報》副主編、《人民日報》前任駐南記者胡錫進家裡。「老胡，北約導彈擊中了中國使館! 」胡錫進聽到這一消息，立即向《人民日報》國際部負責人報告。

事後證實，由於使館當時聯絡中斷，又忙於搶救工作，《人民日報》是第一消息源，而呂岩松在熊熊烈火中發出的消息，正是中國甚至是全世界關於這個重大事件的第一個反應。呂岩松的果敢行動，為大陸中央及時瞭解前方情況，迅速、正確地作出決策起到了重要作用，為中國政府應對這一重大事件贏得了寶貴時間。

★在山西工作2年多

在山西工作期間，呂岩松曾多次就宣傳工作做出部署。2019年11月，山西省新聞界頒獎報告會在太原舉行。當時，呂岩松出席。他說，全省廣大新聞工作者要堅定正確政治方向，做政治堅定的新聞工作者；堅持正確輿論導向，做引領時代的新聞工作者；堅守正確新聞志向，做業務精湛的新聞工作者等。

今年2月，山西省第十二屆精神文明建設「五個一工程」表彰座談會在太原召開，呂岩松出席。

他說，堅持和加強黨對文藝工作的全面領導，努力創作出更多既能滿足人民文化需求、又能增強人民精神力量的文藝作品，推動山西文化藝術從「高原」不斷邁向新的「高峰」，為聚力建設新時代文化強省、熔鑄轉型發展軟實力貢獻智慧和力量。

在山西工作兩年多後，呂岩松重新回到北京。