中央氣象局發布低溫特報，新北市副市長劉和然於1日夜間與社會局、警消、板橋區公所及志工，前往板橋車站及周邊街友易聚集處關懷，除致贈睡袋、禦寒衣物、暖暖包、防疫包及泡麵外，並力勸入住安心旅館；另外要求各區公所同步啟動關懷獨居長者，並宣導使用瓦斯、電熱器等安全。

社會局副局長許秀能（中）和外展中心主任張哲榮（左）力勸阿義入住中途之家，阿義終於同意。（葉書宏攝）

社會局表示，街友阿義因中風住院，才出院不久，便遇到這波低溫。他窩在板橋車站西門入口處旁，夜晚氣溫低，他僅以紙板鋪在地上，身上雖穿有厚外套，仍蜷縮成一團。

社會局副局長許秀能除致贈睡袋外，關心他的身體狀況，勸導他住進中途之家，避免再因低溫造成心血管收縮導致二次中風，阿義終於同意。新北市街友外展中心主任張哲榮表示，立即安排阿義入住萬里重建中心。

白天在台北街頭幫工地建案舉廣告招牌的阿華，夜晚便到板橋車站露宿。劉和然要致贈睡袋給他，阿華客氣的說已經有了；他說白天舉牌，可獲得700元的酬勞，夠他一天開銷。劉和然轉致贈防疫包，包含有口罩、酒精、藥皂等，提醒他注意防範病毒感染。

劉和然表示，新北市有萬里重建中心、林口觀照園、板橋幸福居等街友中途之家，也有外展中心，結合各區公所和志工團隊服務街友；在疫情嚴峻期間，並啟動街安心防疫旅館，妥善安頓街友。

劉和然說，在天寒地凍期間，市府均備有充足的安置床位與禦寒物資和熱食，各訪視團隊也都會勸導街友入住；另外針對獨居老人，要求各區公所、里長等主動電話關懷，提醒各項用電、用火、熱水器使用安全。民眾若發現街友有緊急需求，亦可撥打1999或2956-0095通報街友外展中心。