封測大廠日月光投控宣布與北京智路資產管理有限公司（Beijing Wise Road Asset Management，智路資本）簽署股權買賣協議，將出售4座大陸廠，知名半導體分析師陸行之在臉書分享看法表示，不知道什麼原因讓日月光一口氣賣了4個大陸廠，他認為，智路資本肯定會包裝這4家公司，成立新封測公司，大賺資本財。

日月光投控1日召開董事會，決議處分部分營運據點，並與北京智路資本簽署股權買賣協議，出售日月光威海、蘇州日月新、上海日榮半導體、日月光半導體昆山等予智路資本，總交易金額14.6億美元，可認列處分淨利益約6.3億美元，約折合新台幣逾175億元，挹注每股盈餘4.05元。

對於日月光處分4大廠廠的動作，陸行之表示，不知道什麼原因讓日月光一口氣賣了4個大陸廠，而這4家大陸廠占日月光集團營收、獲利應該不到3%，長期影響不大。

陸行之指出，日月光這4家大陸廠主要從事分離器件、中低階封測，還有材料業務，應該不是日月光集團未來發展的重點高階封測業務；大陸廠出售售價約2021年的獲利的21倍，比日月光今年10倍P/E 多2倍，但略低於大陸本土封測廠20-30倍P/E 的估值。

陸行之認為，智路資本肯定會包裝這4家公司成立新封測公司賺資本財，但與現有玩家還有段差距，完成交割日期待觀察。