中華職棒台灣大賽在昨晚落幕，中信兄弟總算擺脫「7年6亞」低潮成功奪冠，而且是漂亮的大橫掃，這也是他們暌違11年的總冠軍與隊史第8冠，對於黃衫軍來說都是漫長的等待，這也難怪球隊和球迷都感動落下淚水，而這對老闆辜仲諒來說，還不只等了11年。

中信集團於2014年入主球隊，以往大家熟悉的「兄弟象」成為中信兄弟，而這並不是辜仲諒首次入主中職球隊，在和信鯨、中信鯨時期到現在已經有20年之久，辜仲諒說：「我們接手兄弟一共等了20年，中間有和信鯨，我沒有參與管理，兄弟起伏大家都比我清楚，球隊文化很重要。」

另外辜仲諒對於職棒的貢獻不只於此，他目前也是中華棒協理事長，正積極參與棒球事務，他繼續說：「打球贏球、輸球是結果，過程是打球的態度，棒球是我們台灣國人最愛的球，我們有這麼多小朋友在打。」除了經營球隊，他也努力帶起台灣棒球風氣。

接著他也提到為何中信要買下球隊，他說：「為什麼中國信託要買棒球隊，就是要一條鞭，從少棒、青少棒到職棒，對國家很重要，我們台灣資源不多，就靠這個，愛棒球不分任何背景，這就是台灣的價值，台灣人愛棒球，我們一定支持這個。」

而昨天中信兄弟封王辜仲諒也難掩喜悅之情，賽後與總教練林威助、球員們一起比起「阿強的禿頭」慶祝手勢，也看出辜仲諒積極融入團隊的精神。另外對兄弟這個球隊而言，11年的等待也非常久，中間經歷4057天、6位教頭，才終於拿下隊史第8冠，真的非常祝福他們！