歐洲各國議會接連通過友台決議，繼法國、荷蘭之後，愛爾蘭參議院昨天一致通過5項挺台決議，展現對台灣的高度支持。

決議文是曾擔任愛爾蘭前副總理的麥道威（Michael McDowell）等17位參議員聯署提案，7項內容中除譴責中國人權狀況惡劣及拘禁愛爾蘭籍人士外，有5項與台灣有關的決議條文；包括：呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣的政治自由、重申反對以武力解決兩岸分歧丶要求愛爾蘭政府增進與台灣政府及人民的互動、譴責阻撓台灣參與國際組織或孤立台灣加入國際人道倡議相關行徑。外交部對愛爾蘭國會堅定發出強大挺台聲量，表示高度歡迎及誠摯感謝。

外交部表示，愛爾蘭參議院曾於2013年通過支持台灣有意義參與國際組織及台歐盟洽簽「經濟合作協定」（ECA）的決議，另於2015年通過呼籲歐盟執委會與台灣洽簽台歐盟雙邊投資協議（BIA）決議。愛爾蘭參議院無異議通過此支持台灣維持自由民主制度、譴責將台灣排除國際組織之外，同時敦促愛爾蘭政府增進對台關係，決議意義重大。

外交部指出，近來歐洲國家持續表達對台灣參與國際組織丶深化雙邊友好及台海和平穩定的支持與重視。本週以來法國國民議會於11月29日首度通過支持台灣參與國際組織決議，創下法國國會兩院在半年之內均首度通過友好台灣決議的歷史記錄；荷蘭眾議院更於11月30 日一天內先後以壓倒性票數通過兩項友我動議，其中包括不接受中國片面改變台海現狀動議；愛爾蘭參議院12月1日無異議通過的此項決議，展現深化對台關係的一致支持。

外交部對歐洲各國高度挺台的聲量與力道表達由衷感謝，證明台灣在國際上確不孤單。因應全球各式的挑戰，台灣將持續與共享民主、自由、人權等普世價值的理念相近國家攜手努力，致力發展全方位的合作，以創造國際更多良善循環。我國將繼續為區域及全球的和平穩定與繁榮貢獻力量。