客製化家具製造業者商億-KY(8482)前3季營收創歷史高，目前訂單遠超過產能，新投資的柬埔寨廠預計將在明年首季投產，法人預期，2022年美國市場將延續穩健成長動能，營收可望成長15%以上。

商億-KY係家具OEM/ODM廠商，主要業務為替北美大型品牌商客製化生產家具，目前美國市場佔營收88%，疫情趨緩後，美國市場需求強勁，目前手上訂單需等到2022上半年才能消化完，中國大陸廠產能利用率已達120%，泰國廠也是滿載的情形。商億在今年4月調價5~6%後，將進一步對2022年訂單價格調漲8%。

雖然2021年原物料價格漲幅達20%，商億毛利率因產品價格調升不降反升，已自2021年首季的29%回升至目前的36.6%，預期2021年第4季再調價後，法人預期，明年毛利率可望維持目前36~37%水準。

商億由於中國大陸與泰國廠產能已滿載、加上美國對中國大陸進口家具課徵額外25%關稅，商億-KY已在柬埔寨興建新廠，預計將在2022年的首季投產。柬埔寨新廠可容納2000名員工，整體產能達600個貨櫃/月，超過高於中國大陸廠的420~450個貨櫃，但薪資成本較中國大陸低70%。

商億規劃將來把部分美國訂單移至柬埔寨廠生產，空出的中國大陸廠產能將可因應當地內需市場訂單增長。除了可分散生產過度集中風險，亦有利公司未來利潤率展望。