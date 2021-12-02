根據匯豐集團最新出爐的「2021年永續融資及投資調查」，超過40%的亞洲地區機構投資者表示，由於缺乏具備專業知識或符合資格的員工，因此無法進行更多環境、社會和治理（ESG）相關的投資。

這個數據相較2020年的26%有所上升，該數據同時也是亞洲投資者在被問及是什麼阻礙更廣泛和全面的ESG投資時，最常見的原因。

調查同時顯示，只有39%的亞洲地區投資者在責任投資或ESG議題上已設定公司政策。相較之下，歐洲和美國分別是91%和72%。然而，72%的亞洲受訪者表示，與去年相比，他們更加關注ESG議題，這表明亞洲地區的投資者更加重視ESG議題，且對ESG回報的擔憂正在迅速消退。

匯豐集團ESG解決方案部門主管Jonathan Drew表示：「我們需要支持亞洲地區的政府、監管機構和相關單位作出的努力，為未來培養適合人才，並創造強大的綠色就業機會。對於亞洲企業和投資者來說，永續金融與投資是一個尚未開發的巨大機遇，因為這可以讓企業脫穎而出並推動經濟增長。與此同時，這對於推動亞洲地區，也是最容易受到氣候危機影響的區域，過渡到永續、低碳所推動的經濟增長至關重要。」

Jonathan Drew強調，建立一個包含各種定義和披露資訊的完整ESG生態系統，能夠界定原則、框架以及標準，需要專業知識和專門人力資源才能實現。滿足這種需求雖然需要集中精力和投資，但這樣做無論是在建構一個永續未來方面，還是在提高標準方面，都會帶來巨大的回報。