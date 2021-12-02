資深藝人安迪2018年因食道癌惡化過世，享年57歲。他身前育有一對兒女，兒子林志融是TRASH樂團的主唱兼吉他手，女兒林吟蔚也是歌星，最近還跨足商界推出自創品牌，拍攝一系列宣傳照，火辣指數爆表。

今年31歲林吟蔚雖然有穩定交往的男友，但不急著結婚，把重心先放在事業，化身洗髮精品牌主理人，親自拍時尚宣傳照當活廣告。畫面中，林吟蔚留著一頭烏黑亮麗的長直秀髮，髮質好到有令人羨慕的天使光圈，臉上化著歐美個性妝容，身穿純白平口背心，G罩杯弧度一覽無遺，短版設計秀出平坦腹部，抓皺短裙則小露纖細美腿，身材曲線接近完美。

除了白色系列，林吟蔚還換了一套全黑造型，綁著俐落的高馬尾，臉上化著繽紛美妝，穿著皮製平口包臀洋裝，搭配黑手套和蕾絲網襪，洩性感的絕對領域，網友看了不禁留言狂讚：「好辣」、「吟蔚好漂亮」、「太正」、「很不一樣！美～」、「女神，頭髮完全可以變一個人！」

據悉，林吟蔚從小發育就比同年齡的女生早，國小四年級初經來潮，母親陳慧娥透露，當時帶著小四的女兒買內衣，「她的內衣像一個碗公，我的像小碗」，果不其然林吟蔚成年後變成G罩杯，身材好到令人忍不住一看再看。