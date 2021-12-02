金門縣文化局後方路段今天發生自小客車與小貨車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，所幸2名駕駛均未受傷，肇事原因由警方調查處理中。（警方提供）

金門縣文化局後方路段今天發生自小客車與小貨車相撞事故，小客車的車頭幾乎全毀，所幸2名駕駛均未受傷，肇事原因由警方調查處理中。

警方說明，今天上午08時45分許，1輛由林湖路往民生路行駛的自小貨車與另一輛由環島北路往羅伊頓幼兒園方向行駛的自小客車發生擦撞，由於撞擊力大，自小客車的車頭幾乎全毀，還波及路邊反射鏡，所幸雙方駕駛均未受傷。警方現場對2名駕駛酒測，初步均排除酒駕。

金城分局提醒，依據〈路交通安全規則〉第102條規定：「汽車行駛至無號誌之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。」

警方表示，在道路上看到「停車再開」標誌、「停」標字、「讓路」標誌、讓路線、閃光紅燈等均屬於支道。因此只要駕車行經路口，就要減速慢行，遵守「停」「看」「聽」的原則，以避免交通事故發生。