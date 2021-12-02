副總統賴清德今天出席2021開放國會論壇表示，台灣希望跟國際社會一起努力，幫助目前仍然受到極權統治下的人民能夠享受民主成果。透過台灣公布以及承諾開放國會行動方案，期待台灣在不久的將來，可以成為開放政府夥伴關係聯盟（OGP）正式的一員。

賴清德今天在2021開放國會論壇開幕式表示，歡迎各國民主夥伴不怕威脅，不遠千里，來到對抗極權制度，捍衛世界民主秩序的台灣，今天的集會正如蔡英文總統所言，是一場民主主義對抗極權主義的聚會，而台灣正是舉辦民主盛會的理想地點，因為在這裡我們可以呼吸到自由的空氣，可以聞到民主的味道，也可以看到相挺的民主夥伴就在身邊，感受彼此的熱情。

他感謝日本前首相安倍晉三、捷克參議院議長韋德齊等人，以及線上透過網路參與盛會的人員，「你們的共襄盛舉，讓台灣在對抗極權的路上不會感到孤單，謝謝你們」。

賴清德指出，聯繫我們的不僅僅是視訊的科技，還有我們共同捍衛民主自由人權、法治的信仰，台灣跟許許多多國家一樣，都曾經走過專制獨裁的歷史，深知民主得來不易，國會是人民的殿堂，也是實踐民主的現場，數十年來在國會，台灣廢止了專制的制度，通過許許多多民主的法案，讓台灣朝向民主化發展。

不過他說，2014年當時政府不顧社會反對，企圖強行通過私下跟中國簽訂協議，青年學生因此發起太陽花學運占據國會，這場事件成功阻止協議，也將台灣推向開放政府、開放國會的重大方向，成就今天更民主、更開放的台灣，「所以今天台灣非常重視開放國會論壇」。

賴清德也提出三點期待：

第一、透過台灣公布以及承諾開放國會行動方案，能夠讓台灣跟國際接軌，也能夠讓台灣在不久的將來，可以成為OGP正式的一員。

第二、台灣非常期待，未來能夠跟國際社會分享台灣開放國會、開放政府的成果，也希望跟國際社會一起努力，幫助目前仍然受到極權統治下的人民，也能夠享受民主的成果。

第三、希望能夠跟國際社會建立更緊密、更具韌性的夥伴關係，一起對抗極權制度，讓世界秩序能夠永續和平的發展。

他說，台灣在過去數十年的民主過程當中得過許多國家的支持，也曾經從波羅的海三個國家成功勇敢對抗蘇聯得到啟發，現在立陶宛為了要強化跟台灣的關係，勇敢承擔來自中國的壓力，讓我們欽佩不已。

賴清德承諾，在未來，台灣除了會繼續站在對抗極權的第一線，我們也會善盡台灣的力量，積極回饋國際社會，展現台灣對國際社會能夠有積極貢獻的良善力量。