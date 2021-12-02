台灣數位廣告8成流向Google及Facbook兩大平台，造成國內媒體經營困難，影響民主發展。今天在一場線上記者會中，學者表示，「窮媒體就是窮民主」、「有錢才有新聞自由」，呼籲國內媒體團結起來加上政府介入，向Google及Facebook拿回屬於自己的新聞廣告收入。

全球數位廣告有85％流向Google及Facebook，台灣數位廣告營收同樣集中於Google 和Facebook，這兩平台共囊括約80％的數位廣告。台灣的新聞媒體由於廣告萎縮，新聞品質大幅下降，不但國內新聞產業發展受到影響，更嚴重傷害言論市場與公共利益。

有鑑於此，國內部分學者成立「新聞民主與平台議價論壇」，政治大學新聞系教授馮建三、台大新聞所教授林照真、台師大大眾傳播所教授陳炳宏，今天共同舉行「台灣新聞媒體與跨國平台問題分析」線上記者會，為國內媒體找出路，也保護台灣民主。

「窮媒體就是窮民主」，林照真表示，Google和Facebook拿走絕大多數的數位廣告收入，衝擊媒體經營，而沒有健全的媒體，就不會有健全的民主，世界許多國家都已經著手處理這兩大平台的問題，台灣走得比較慢，應該趕快跟進。

馮建三說，台灣新聞自由度很高，但卻有殘缺，因為媒體錢不夠，而「有錢才有新聞自由」。Google和Facebook雖為人類生活帶來方便，但卻傷害民主，法國2018年就讓Google付出6000萬歐元協助新聞界走向科技化，美國2018年起要求Facebook掏錢出來，澳洲、瑞典、荷蘭及韓國等近年也都透過立法或祭出政策手段來保護自己的新聞媒體。

如何解決這兩大平台壟斷數位廣告？馮建三建議政府，最直接的方法是向Google及Facebook抽稅，然後專款專用給媒體；此外，新聞界也應該團結起來，提出自己的主張，要求Google及Facebook補償他們的損失。

陳炳宏指出，網路平台透過演算法決定要給讀者看什麼樣資訊或新聞，這創造同溫層效應，從經濟觀點來看是很好的行銷創意，但對政治民主及公民社會的發展卻是一大傷害。就有人開玩笑說，將來或人類社會被毀滅，不是因為病毒，而是同溫層。