四大公投投票日即將到來，正反雙方加緊腳步呼籲民眾關心相關話題，第4場意見發表會今（2）日登場，首先由正方代表人醫師蘇偉碩與反方代表人台灣大學醫學院毒理學研究所教授、醫師姜至剛進行對決。姜至剛認為不論是萊豬還是萊牛，都應該以食品安全的角度進行分析。

姜至剛首先表示不認為自己是正方還是反方，而是代表第三方幫全民上課，講講自己從食品安全的角度看到的萊克多巴胺，並強調不論是在豬肉還是在牛肉內，萊克多巴胺都是一樣的東西，因此民眾首先要想的應該是「為何題目是這樣定的？」

姜至剛認為「萊克多巴胺應該要落幕了」，從過去的經驗來看，不論是藍營還是綠營執政，執政黨想得都一樣，就是要開放含萊克多巴胺的肉品，甚至還為此提出「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的16字箴言。

姜至剛說，過去因為不了解的關係，各國有各國的疑慮，也出現了一些誤解，但現在全世界有超過100個國家開放進口含萊克多巴胺的肉品，且沒有任何國家推翻當初定性的殘餘標準，且台灣的標準甚至更為嚴格。

姜至剛表示，人類從過去的吃得飽、到吃得好、到現在的吃得健康，應該用食品安全風險分析去了解所謂的危險物質，風險評估出來的才是我們要關心的危險物質，號召民眾要信任農委會防檢局，相信食藥署能夠把關。