31歲菲律賓籍伍姓移工今年5月13日在桃園市龜山區產下1名女嬰，卻將女嬰放在桃園區一處垃圾桶旁，遭路過民眾發現。警方找到她後，檢方依遺棄罪嫌聲請簡易判決。目前女嬰仍由桃園市社會局安置，並約定伍女需定期會面，返國時也要帶她回家。

檢方指出，伍女在龜山區宿舍產下女嬰後，明知道女嬰屬無力自救之人，竟將女嬰以毛巾包裹，放置在提袋內，放在垃圾桶旁後離開。後來陳姓民眾路過聽到不尋常的嬰兒哭聲，聲音斷斷續續，卻不見任何人跡，最後在騎樓垃圾桶子母車下方找到一只藍色的手提布袋，打開發現一名滿頭溼髮的女嬰，嚇得趕緊報案。

檢方認為，伍女並無前科，在台灣無親友支持，棄嬰後萌生悔意，但生產後精神不濟、體力不佳，無力在警察介入前將女嬰接回，請求法院從輕量刑，並宣告緩刑。

至於警方移送殺人未遂罪嫌，檢方則認為，母親將女嬰置於路邊，但有包裹毛巾，可見伍女擔心女嬰受凍而死。與殺人未遂需出於殺人故意而著手殺人要件有別，因此罪嫌不足。

桃園市家防中心表示，因母親屬於受僱外籍移工，沒能力照顧嬰兒，目前孩子安置中，但已與母親約定需定時會面。另我國屬於屬人主義，因此女嬰身分為外國人，未來母親若返回母國，孩子也要跟著返國。