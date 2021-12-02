桌遊正夯，新北市立圖書館泰山分館將於12月4日舉辦的「《台灣老桌遊》新書分享會」，特別結合閱讀與台灣復古遊戲，規劃了包括「台味復古遊戲展」、「懷舊遊戲體驗」、「圖書館大富翁」、以及主題書展等，將帶大小朋友回味1960年代台灣獨特的桌遊文化和歷史，感受兒時樂趣。

有鑑於近年吹起復古風，泰山分館響應「臺灣閱讀節」，特別將「新書分享會」結合復古元素，打造圖書館柑仔店、圖書館大富翁、古早味遊戲場等場景，並展出珍貴絕版的臺灣桌遊(大富翁、葫蘆運、動物棋等)，帶大家認識從晚清、日治時期到民國，陪著臺灣人走過百年光陰的「臺灣老桌遊」，還可以免費桌遊體驗，一起「玩舊童年」。

泰山分館「阿公阿嬤的原味遊戲」活動，12月1日至12月31日「臺味懷舊遊戲展」與「遊戲閱讀」主題書展，將分別展出包括大富翁、葫蘆運、動物棋等多款稀有絕版的臺灣桌遊，以及相關好書，讓讀者一探懷舊珍貴的老遊戲。12月4日(六)《臺灣老桌遊》新書分享會，特別邀請到桌遊達人，同時也是作者之一的陳介宇老師，帶大家回味臺灣著名的老桌遊，以及有趣的故事。

12月12日(日) 「懷舊桌遊體驗」，將邀大家感受沒有電子產品年代的休閒娛樂，一起玩舊童年，12月2日(四)起報名；12月19日(日)「圖書館大富翁」，則將帶大小朋友透過真人版的大富翁遊戲，認識新北市各區圖書分館，12月13日(一)起報名，活動現場還將準備限量的古早味懷舊小零嘴，讓民眾可以邊吃邊玩，重溫童年時光。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢