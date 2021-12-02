過去常有電商誤植商品標價，引發民眾瘋狂搶購。一名女大生為了買除濕機，在電商平台上比價，每一台都是千元起跳，但其中一台竟然只賣64元，下單後還可再用賣場折價券折10元，她僅用54元就買到除濕機，雖然後來該商品已恢復原價，不過她的訂單仍未被取消，「有人有遇到跟我一樣的狀況嗎？」

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》表示，因為手中有蝦皮商城85折券，就想趁活動期間買一台除濕機，每一台的價位都是千元起跳，但她突然看到其中一台只要64元，瞬間以為自己眼花看錯，來回看了很多次，深怕只是賣除濕機的周邊配件，而非除濕機。

原PO再三確認該網頁販售的是除濕機後，將商品放入購物車結帳，結果結帳金額仍顯示64元，「是不是標錯價格啊？」她腦中不斷浮現可能是某個員工又標錯價，之後可能又會不出貨，然後躍上新聞版面。

女大生PO出訂單節圖，用54元就買到一台除濕機。（圖／翻攝自Dcard）

原PO抱著「下單看看的心態」就結帳了，結帳前還使用賣場10元優惠券，因此訂單金額僅54元。不過她後來再次查看商品頁面，卻發現價格已恢復原價7930元，同時她的訂單也都還在，不僅沒被取消，也沒收到退款或補助，「有人也有跟我一樣的狀況嗎？」

貼文曝光後，不僅登上網站熱門，更引發網友熱烈回應，「好像修正了，我剛放入購物車，使用全部可折抵券，還是7千多」、「會不會最後送來濾網啊」、「比運費還便宜」、「卡開箱，會不會被取消訂單啊」、「64元就算了，還可以折10元？」、「先猜會被取消訂單」、「標價的東西上架不能砍單吧，商家只能認了」、「蝦皮購物一定會取消訂單的，之前沒吃到超便宜肯德基蛋撻的怨恨」。