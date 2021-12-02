據行政院主計總處公布的2020年「家庭收支調查」，2020年前20％收入最高的家庭所得是最低20％家庭的6.13倍，貧富差距連續四年創下差距新高；為幫助台灣經濟弱勢家庭孩子順利求學、健康長大，累積逐夢的勇氣與能力，台灣世界展望會連續6年於歲末年終發起「紅包傳愛」行動，今年以「讓孩子成為更好的大人」為主題，實地探訪展望會長期關懷的兒童及家庭。

台灣世界展望會邀請民眾一同響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」。（展望會提供／林良齊台北傳真）

展望會今年邀請藝人Lulu擔任愛心大使， Lulu憶起小學畢業紀念冊寫上的志願，「我不是寫當醫生或老師，而是寫『我想成為明日之星』！」雖然有些莞爾，如今的Lulu確實成為明星，她表示，但有些孩子成長過程面臨更多挑戰，需要大家的支持，幫助他們在追尋夢想的路上不要放棄。

今年「紅包傳愛」是Lulu和妹妹路馬力首度合作的公益活動，路馬力特別設計四款紅包袋，作為捐款滿額贈禮，透過「馬力說」的插畫角色，將孩子在平安、希望、助學、健康四個面向的需要，串連成完整的故事，邀請大眾與台灣世界展望會一同踏上愛心之路幫助孩子們。

台灣世界展望會透過每學期發放的助學金和營養扶助金，以及為家庭紓困的特況扶助金、培力青少年及家長的生計發展方案，陪伴經濟弱勢孩子及家庭有機會突破困境、發展自立。邀請民眾一同響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」，捐款可洽台灣世界展望會官網。