陪林秉樞躲飯店「長髮神秘女」職業曝光 成追查私密片關鍵證人

對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，今晨被新北地院收押禁見，林1日清晨被拘提時，身旁有一名31歲吳姓長髮正妹陪伴，該女子的身分備受關注，如今吳女的職業曝光，是名護理師，從林要求她幫忙付5萬元房錢推測，2人不排除是情侶，但警方關切的是，由於林秉樞最關鍵的白色「Qubii Duo備份豆腐」疑似被掉包，吳女成為專案小組列為追查關鍵人。

據了解，高嘉瑜上個月11日遭林秉樞施暴之前，吳女就數度進出林的房間，警方1日凌晨搜索時，又剛好看見林帶著吳女正要從大廳外出，警方立刻上前確認身分，期間吳女竟還嗆警：「憑什麼抓他！」直到警方出示拘票，吳女才作罷。

警方為林上銬前詢問吳女身分，她稱自己是林的朋友，稱因為林說心情不好，才來陪他，林被警方帶走之前，還交代吳女替他處理飯店退房等事宜，由於高嘉瑜家暴案跟吳女無關，警方並未將她帶回訊問，不料林男卻開口要吳女幫忙結清5萬元房錢，因而推測2人不排除是情侶關係。

但女律師李菁琪爆料指出，林2017在歐洲稱自己沒有信用卡，當時所有的車票和酒店費用，竟然都是基於鄉親情誼負責接待的她，代為刷卡支付，事後要林還錢還拖拖拉拉，最扯的是，有次在巴黎蒙馬特脱衣酒吧因還打電話求她來幫忙刷卡「救人」，事後承諾回台會請她吃大餐答謝，結果只吃了「金鋒滷肉飯」，足見林對女生「吃夠夠」。

據《鏡週刊》報導，警方1日拘提林時，也到房間進行搜索，除了查扣手機、錄音筆與黑色備份豆腐外，卻不見存有性愛片的白色備份款豆腐，至於是否被吳女帶走？或被藏在其他地方？吳女已被專案小組列為偵辦的關鍵人之一。