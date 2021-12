車市買氣年底不墜,不只休旅車被掃光,房車也賣得嚇嚇叫,裕隆日產汽車11月3日推出 NISSAN ALL NEW SENTRA 黑帶魅力版,並正式公布邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任年度代言人,限量300台全新上市,未料300台在一個月內熱銷搶購一空,今日宣布追加200台,藉此衝刺年底最熱購車潮。

裕日車總經理蔡文榮分析,楊勇緯「王者之風」的精準代言,得到消費者認同,搭配 NISSAN 烹派豪禮購車優惠,深受消費者喜愛,讓 ALL NEW SENTRA 11月份銷售較上個月成長30%,成績表現亮眼,楊勇緯於11月19日登上世界排名第一,不負眾望更於11月26日勇奪阿布達比柔道大滿貫賽金牌,兼具帥氣外型及柔道之王的實力,展現 NISSAN ALL NEW SENTRA 省油、安全、顏值的「王者之風」。

裕日車今年重新定位NISSAN ALL NEW SENTRA ,改以「省油、安全、顏值」的產品力及完美流線跑格的車身設計為主軸,奠定在中型房車市場上地位。裕隆日產為回饋消費者及恭賀NISSAN ALL NEW SENTRA年度代言人楊勇緯勇奪阿布達比柔道大滿貫賽金牌,ALL NEW SENTRA 黑帶魅力版12月1日起限量追加200台,延續配備升級不加價優惠,再享NISSAN烹派豪禮購車優惠及舊換新76.4萬元起超值價。

為呈現ALL NEW SENTRA王者之風的時尚霸氣感,裕日車也推出個性魅力車貼,全面採用3M原廠專用膠膜2080系列,年底前入主 ALL NEW SENTRA,再享「NISSAN烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐、5千元現金(或等價振興券)升級4萬配件金、高額分期0利率、舊換新5萬元優先領,更享68無限里程延長保固等超狂烹派豪禮。