台中市退休警官楊春賢騎機赴苗栗南庄山區遊憩，不幸與另退休警察所駕駛貨車發生車禍死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台中市退休警官楊春賢騎機赴苗栗南庄山區遊憩不幸發生車禍死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

當年曾偵辦過台中角頭翁奇楠命案的台中市警局退休偵查隊長楊春賢，1日騎越野機車自南投住處到苗栗縣南庄鄉新中橫遊憩，卻與另1名苗栗縣警局大湖分局退休張姓員警所駕小貨車發生車禍，楊春賢因傷重送醫不治，轄區頭份警分局2日上午已報請檢方相驗，釐清車禍發生過程及肇責。

據悉，58歲的楊春賢在台中市擔任多任分局偵查隊長，為人寬厚，非常受到屬下愛戴，多年前自台中市警局刑大經濟組長任內退休，在南投縣仁愛鄉惠蓀農場附近山區購地建屋，享受退休生活，楊春賢退休後喜歡騎越野機車及自行車在各地山區遊憩運動，未料，竟在南庄新中橫發生意外，消息傳回台中市警局刑大，楊春賢昔日同事都哀痛不捨。楊春賢在偵查隊長任內，偵辦過許多重大刑案，其中最為人所知的就是當年轟動一時的台中角頭翁奇楠命案。

1日下午16時零5分左右，頭份警分局蓬萊派出所員警接獲報案指稱，聯結泰安鄉八卦村及南庄鄉蓬萊村的清安聯絡道，也就是苗栗新中橫1.8公里處，發生車禍。員警趕赴現場發現是1部越野機車與自小貨車發生車禍，越野機車騎士經送大湖大順醫院急救，因傷重不治，員警經過清查身分，赫然發現死亡機車騎士竟然就是台中市警局退休警官楊春賢，而另一方肇事貨車張姓駕駛，也是大湖分局退休警察，居住在泰安鄉，因有事開車經由新中橫要到南庄，不料，中途發生車禍意外。

楊春賢遺體經移至頭份市立殯儀館暫厝，2日上午11時，由苗栗地檢署檢察官率員進行相驗，並查明車禍發生經過及肇事責任歸屬。