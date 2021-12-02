國票金(2889)今天召開股東臨時會，雖然會前出現爭議，不過，最終透過股東會的表決，通過與安泰銀行股份轉換案。

國票金今天股東出席率超過67％，最主要議案是與安泰銀行簽訂股份轉換契約，以股份轉換方式，支付現金及發行特別股，取得安泰銀行百分之百股份成為金控子公司。

據了解，雖然會中反對股東頻頻發言，但最後贊成票數超過7成，來到73％，達到法定三分之二門檻，股東會順利通過本次併購案，國票金也將依照股東會結果送交主管機關。